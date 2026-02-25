Desarticulan una red de estafas bancarias en Ocaña que robó 63.000 euros: utilizaban pagarés alterados

Agentes del Puesto de la Guardia Civil de Ocaña, en el marco de la operación 'Banking Birds', han investigado a ocho personas como presuntos autores de cuatro delitos de estafa bancaria por valor de 63.000 euros y falsedad documental mercantil, logrando desarticular una red criminal especializada en la sustracción y manipulación de pagarés emitidos entre empresas.

Según ha informado la Guardia Civil, la investigación permitió determinar que los implicados interceptaban ilícitamente pagarés antes de que fueran recibidos por sus destinatarios. Posteriormente, alteraban tanto el nombre del beneficiario como los importes consignados en los documentos.

Una vez modificados, los pagarés eran entregados a terceros para su cobro en distintas entidades bancarias. El objetivo era transferir de forma inmediata los fondos obtenidos a diversas cuentas, dificultando así su rastreo y detección.

Ante estos hechos, los agentes llevaron a cabo diversas gestiones con las entidades bancarias afectadas, que confirmaron haber sido víctimas del cobro de pagarés falsificados. La alteración de los documentos no pudo detectarse en el momento de su recepción, lo que permitió consumar el fraude.

Medidas de seguridad

La investigación ha permitido cuantificar el importe total defraudado, que asciende a unos 63.000 euros.

Desde la Comandancia de Toledo, dependiente del Ministerio del Interior, se recomienda a empresas y particulares extremar las medidas de seguridad en la gestión, custodia y envío de documentos mercantiles, especialmente cuando contengan datos bancarios o información financiera sensible.

Entre las principales recomendaciones figuran custodiar adecuadamente los pagarés y evitar su envío por medios inseguros; verificar por teléfono u otro canal alternativo cualquier cambio en cuentas bancarias o datos de contacto de proveedores y clientes; revisar periódicamente los movimientos de las cuentas para detectar cargos sospechosos; y, ante cualquier anomalía o sospecha de fraude, comunicarlo de inmediato y denunciar los hechos para evitar mayores perjuicios económicos.