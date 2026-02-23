Rescatados cuatro jóvenes agarrados a un árbol en el cauce del río Alberche a su paso por Escalona (Toledo)

El pasado domingo, los servicios de rescate y salvamento llevaron a cabo la evacuación de cuatro jóvenes de entre 15 y 18 años que quedaron atrapados en el cauce del Río Alberche a su paso por Escalona (Toledo), tras acceder al agua por causas desconocidas.

El aviso, según han precisado fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha a este medio, recibió a las 17:28, en la Calle Camuñas, próxima al río.

Según los primeros informes, los menores habrían accedido al cauce y posteriormente entraron al agua del río, se vieron obligados a trepar a un árbol para evitar ser arrastrados debido a una subida repentina del nivel del río o la presencia de corrientes más fuertes de lo habitual.

Imagenes del rescate llevado a cabo en Escalona. CPEIS

Entre ellos, uno de los jóvenes no sabía nadar, lo que aumentaba el riesgo de la situación.

Sin medios sanitarios

A la llegada de los equipos de rescate, los jóvenes se encontraban agarrados a las ramas del árbol, visiblemente asustados pero conscientes.

Se procedió a realizar una valoración inicial de su estado físico, comprobando que no presentaban signos aparentes de hipotermia ni otras lesiones. Por ello, no fue necesario movilizar medios sanitarios.

Imágenes del rescate en Escalona (Toledo). CPEIS

El rescate se llevó a cabo utilizando una embarcación a motor, con la que los bomberos pudieron acceder al árbol y evacuar a los jóvenes de forma segura. La operación contó con la participación de los Bomberos de Santa Olaya y Talavera, quienes coordinaron la maniobra con precisión y rapidez.