Encuentran un artefacto explosivo de la Guerra Civil semienterrado en el patio de una casa en un pueblo de Toledo

Agentes del Grupo de Especialistas en Desactivación de Explosivos (Gedex) han procedido a la desactivación de un artefacto explosivo de la Guerra Civil que un vecino de Santo Domingo Caudilla, pedanía de Val de Santo Domingo (Toledo), ha encontrado semienterrado en el patio de su casa.

Fuentes de la Guardia Civil de Toledo han confirmado que este hallazgo tuvo lugar en la tarde de este domingo, por lo que durante la mañana de este lunes se ha puesto en marcha el protocolo de recogida por parte del Gedex que ha consistido en hacerse cargo del explosivo para detonarlo en una localización segura.

Estas mismas fuentes han confirmado que se trata de una bomba de aviación de fabricación alemana que mide 38 centímetros y presenta aletines en la parte trasera.

Por otra parte, desde el servicio de urgencias y emergencia 112 de Castilla-La Mancha han ampliado que la vivienda está situada en la calle Pancique de Santo Domingo Caudilla

Además de los agentes de la Guardia Civil, en el operativo también han participado bomberos del parque de Santa Olalla y una ambulancia de soporte vital básico de manera preventiva.