Desmantelada una trama que ha estafado 10.000 euros a un instituto de Ciudad Real a través de ventanas emergentes

La Policía Nacional ha detenido al presunto máximo responsable de una trama especializada en estafas mediante el método conocido como 'phishing', tras sustraer cerca de 10.000 euros a un Instituto de Educación Secundaria de Ciudad Real.

La investigación se inició después de que los estafadores lograran acceder al ordenador y a la cuenta bancaria del centro educativo a través de falsas ventanas emergentes.

Mediante este engaño el arrestado, imputado de delitos de estafa y falsedad documental, ha conseguido que la víctima introdujera sus credenciales en una web fraudulenta, lo que permitió realizar varias transferencias no autorizadas por un importe de 9.995 euros.

Los agentes siguieron el rastro del dinero hasta Madrid, donde localizaron al principal investigado. Desde la capital, el detenido operaba lanzando ataques informáticos contra ordenadores y dispositivos móviles en distintos puntos del país y transfería el dinero sustraído a cuentas bancarias en España y Portugal.

Ingeniería social

Según la investigación, llegó a reintegrar en efectivo cerca de 5.000 euros procedentes del fraude cometido al instituto ciudadrealeño.

La Policía recuerda que el 'phishing' es una técnica de ingeniería social mediante la cual los delincuentes suplantan la identidad de entidades de confianza —como bancos o servicios públicos— para obtener datos personales y bancarios.

El engaño suele comenzar con correos electrónicos, mensajes SMS, enlaces, llamadas o ventanas emergentes que alertan de supuestos problemas de seguridad o premios inexistentes.

Al acceder a enlaces fraudulentos o introducir las claves en páginas que imitan a las oficiales, la víctima facilita directamente sus credenciales, lo que permite a los estafadores operar en su cuenta.

Por ello, la Policía aconseja desconfiar de mensajes con faltas de ortografía o tono urgente, no pinchar en enlaces externos y acceder siempre a la banca online tecleando directamente la dirección oficial en el navegador o utilizando la aplicación oficial, recordando que ninguna entidad financiera solicita claves secretas por correo o SMS.