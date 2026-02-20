Evacuan en helicóptero a un trabajador que se ha precipitado desde cuatro metros de altura en un pueblo de Cuenca

Un trabajador de 33 años ha tenido que ser evacuado de urgencia en helicóptero medicalizado al Hospital Universitario de Cuenca tras sufrir una caída desde cuatro metros de altura en la localidad de Albalate de Nogueras.

Este accidente laboral ha tenido lugar a las 10:43 horas en una obra situada en la calle Honda de este municipio conquense, según ha confirmado fuentes del servicio de urgencias y emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

Al parecer, el hombre se encontraba trabajando cuando se ha caído al vacío quedando herido de gravedad.

Hasta allí se ha desplazado un equipo médico de urgencias que le ha practicado los primeros auxilios y ha movilizado a un helicóptero medicalizado que se ha encargado de trasladarlo hasta el hospital de la capital.

En el dispositivo también han participado una ambulancia de soporte vital básico y agentes de la Guardia Civil.