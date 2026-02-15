Muere un motorista de 28 años al sufrir una caída a la entrada de Valmojado (Toledo)

La carretera CM-5007 a la entrada de Valmojado (Toledo). Imagen de Google Maps.

Tragedia en la carretera a primera hora de este domingo en la provincia de Toledo. Un joven de 28 años ha fallecido tras sufrir una caída con su motocicleta a la entrada de Valmojado.

El accidente de tráfico ha tenido lugar a las 10.49 horas en la CM-5007, en el acceso al núcleo urbano desde Méntrida, según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

Por causas que se desconocen, el motorista se ha caído del vehículo y ha quedado gravemente herido. Cuando han llegado los servicios sanitarios, nada se ha podido hacer por salvar su vida.

Hasta el lugar del siniestro se han desplazado una UVI móvil, agentes de la Policía Local de Valmojado y efectivos de la Guardia Civil.