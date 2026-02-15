Un incendio declarado en una vivienda de Guadalajara deja a tres hombres afectados por inhalación de humo

Tres hombres han resultado afectados por inhalación de humo en el incendio de una vivienda en Guadalajara capital y han tenido que ser trasladados al hospital.

Según ha informado el 112 de Castilla-La Mancha a la Agencia EFE, el fuego se ha originado a las 16:27 horas en una vivienda situada en la calle Gabriela Mistral.

El 112 ha detallado que los afectados son tres hombres de 19, 36 y 54 años, todos ellos por inhalación de humo.

Los tres han sido derivados al Hospital Universitario de Guadalajara. El joven de 19 años ha sido trasladado en una ambulancia de soporte vital, mientras que los otros dos, de 36 y 54 años, han sido evacuados en sendas ambulancias de urgencias.

Hasta el lugar también se han desplazado bomberos y agentes de la Policía Local de Guadalajara, además de los tres recursos sanitarios movilizados.