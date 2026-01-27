Detienen a un ladrón por robar más de 1,5 millones de euros en joyas en un área de servicio de Cuenca

La Policía Nacional ha detenido en Alcorcón (Madrid) a un hombre acusado de sustraer muestrarios de joyas, valoradas en más de 1,5 millones de euros, del coche del dueño de una empresa de joyería que había parado en un área de servicio de la autovía A-3, en la provincia de Cuenca.

Los hechos sucedieron el pasado día 14 de diciembre en una zona de descanso de la A-3, en la provincia de Cuenca, donde el representante de joyería había estacionado su vehículo para hacer un descanso de su viaje entre Valencia y Madrid, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Madrid.

En ese momento, el detenido aprovechó para romper la ventanilla delantera del turismo y desbloquear los cierres. De este modo accedió al maletero, donde se encontraban varias mochilas que contenían muestrarios de joyas y se apoderó de ellas para huir luego del lugar apresuradamente.

Iniciada la investigación, se pudo determinar que tanto el autor de los hechos como las joyas podrían encontrarse en un domicilio de la localidad de Alcorcón.

Por ello, el pasado 17 de diciembre la Policía estableció un dispositivo policial para localizar al presunto responsable en el que también colaboraron los Bomberos de Alcorcón.

De hecho, gracias a la utilización de una escala, un agente pudo concretar la ubicación exacta de las joyas y comprobar que en ese domicilio había un varón.

Tras realizar la correspondiente entrada y registro en la vivienda, los agentes localizaron las joyas sustraídas y detuvieron al hombre como presunto responsable de un delito de robo con fuerza, que ha pasado a disposición judicial.