Ocho detenidos en Albacete, Madrid y Valencia por extorsionar a usuarios de páginas de contactos sexuales

La Policía Nacional ha desarticulado un grupo criminal que se dedicaba a extorsionar a usuarios de páginas de contactos personales. Han sido detenidas un total de seis personas en Albacete, una en Madrid y otra en Alcira (Valencia), implicadas en al menos cuatro extorsiones.

El punto de partida de la investigación fue la denuncia de una de las víctimas en Albacete, en la que relató a los agentes que había recibido una serie de llamadas intimidatorias tras solicitar un servicio sexual.

Ante el temor por las amenazas recibidas, accedió a realizar pagos por Bizum y transferencias de dinero a cuentas bancarias de los extorsionadores.

Los investigadores lograron reunir más denuncias de personas de otras localidades, pero con el mismo patrón delictivo, de cuyo análisis pudieron extraer el modus operandi de los extorsionadores y sus roles, determinando que formaban un grupo criminal. Las víctimas accedían al chantaje y pagaban lo reclamado por miedo.

Los investigados contrataban líneas telefónicas utilizando datos sustraídos a otras personas, usando estos números de teléfono para contactar con las víctimas, exigirles el pago del dinero y amedrentarles con atacar su integridad física o la de sus familiares si no accedían al pago.

Después, el dinero conseguido era ingresado en cuentas bancarias de sus colaboradores o 'mulas', que se encargaban de retirar el dinero en efectivo o transferirlo a otras cuentas controladas por los investigados.

La investigación ha concluido con las ocho detenciones. Además, se han incautado cuatro teléfonos móviles, documentación bancaria, recibos de transferencias, varios dispositivos electrónicos vinculados a la actividad ilícita y se ha bloqueado una cuenta bancaria que se utilizaba para recibir el dinero procedente del delito de extorsión.