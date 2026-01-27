Desarticulan en Toledo una banda internacional que enviaba marihuana oculta entre melocotones al norte de Europa

La Guardia Civil ha desarticulado un grupo criminal dedicado al cultivo, recolección, embalaje y exportación de marihuana a distintos países del norte de Europa, principalmente Alemania y Polonia.

La intervención, conjunta con la Policía Nacional y la Vigilancia, se ha saldado con 15 personas detenidas, la intervención de 160.000 euros en efectivo y seis vehículos.

La organización operaba a través de empresas de paquetería y transporte por carretera, utilizando naves industriales alquiladas como almacenes y viviendas unifamiliares para el cultivo de la droga.

Material incautado en esta operación conjunta. Guardia Civil

A los detenidos se les atribuyen delitos contra la salud pública, pertenencia a grupo criminal, blanqueo de capitales y defraudación de fluido eléctrico.

Naves industriales

Las investigaciones se iniciaron tras detectarse envíos reiterados de sustancias estupefacientes hacia el norte de Europa, en los que los investigadores llegaron a incautar 120 kilos de marihuana en diferentes actuaciones.

Los agentes lograron identificar a varios miembros del grupo, especialmente en los periodos de recolección, cuando se intensificaba el número de envíos.

Durante la operación se localizaron dos naves industriales sin actividad comercial aparente, aunque con un inusual trasiego de furgonetas y camiones.

En una de ellas se interceptó un envío de 84 kilos de marihuana ocultos entre melocotones, que iban a ser transportados a Polonia, procediéndose a la detención de dos personas.

Material incautado en esta operación. Guardia Civil

En dichas instalaciones, la droga era envasada al vacío para evitar su olor y preparada en cajas de diez kilos para su distribución.

Asimismo, se descubrieron dos viviendas unifamiliares en la provincia de Toledo destinadas al cultivo de marihuana, cuya producción era trasladada en furgonetas alquiladas hasta las naves industriales.

La fase final del operativo permitió detener a otros trece integrantes de la organización, incluidos sus principales dirigentes.

🚩Desarticulada una organización criminal que enviaba marihuana a #Alemania y #Polonia 🇩🇪🇵🇱



➡️ 15 detenidos, 8 registros, 2 plantaciones



💶 160.000€ incautados y 6 vehículos



La droga se envasaba al vacío para evitar su olor pic.twitter.com/lmiUP6o7lK — Policía Nacional (@policia) January 27, 2026

En total, se realizaron ocho registros domiciliarios en las provincias de Toledo y Madrid, donde se intervinieron 26 kilos de cogollos de marihuana listos para su envío, dos plantaciones con más de 1.200 plantas y varios vehículos, dos de los cuales contaban con dobles fondos para el transporte oculto de la droga.

Tras su puesta a disposición judicial, se decretó el ingreso en prisión de los principales encausados.