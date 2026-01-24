Una pelea desatada por una deuda económica deja en Guadalajara un herido por arma blanca y un detenido

Un hombre ha resultado herido por arma blanca y otro ha sido detenido en la tarde-noche de este viernes tras una pelea ocurrida en la vía pública en Guadalajara capital.

Según ha indicado el Servicio de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, el aviso se ha recibido a las 20:52 horas por un varón herido por arma blanca en la calle América.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado efectivos de la Policía Nacional, Policía Local y una ambulancia de soporte vital básico.

Trasladado al hospital

El herido, un hombre de 40 años, ha sido atendido en el lugar y posteriormente trasladado al Hospital Universitario de Guadalajara para su evaluación y tratamiento.

Fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Guadalajara han confirmado a EFE que el presunto autor de la agresión ha sido detenido.

Según las mismas fuentes, ambos implicados se conocían previamente y todo apunta a que la discusión se ha originado por una deuda económica entre ellos.