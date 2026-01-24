Una pelea desatada por una deuda económica deja en Guadalajara un herido por arma blanca y un detenido
Los hechos ocurrieron durante la tarde-noche de este viernes en la calle América de la capital.
Más información: Un herido durante una pelea en Guadalajara al ser atacado con un arma blanca en el cuello: la Policía busca al agresor
Un hombre ha resultado herido por arma blanca y otro ha sido detenido en la tarde-noche de este viernes tras una pelea ocurrida en la vía pública en Guadalajara capital.
Según ha indicado el Servicio de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, el aviso se ha recibido a las 20:52 horas por un varón herido por arma blanca en la calle América.
Hasta el lugar de los hechos se han desplazado efectivos de la Policía Nacional, Policía Local y una ambulancia de soporte vital básico.
Trasladado al hospital
El herido, un hombre de 40 años, ha sido atendido en el lugar y posteriormente trasladado al Hospital Universitario de Guadalajara para su evaluación y tratamiento.
Fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Guadalajara han confirmado a EFE que el presunto autor de la agresión ha sido detenido.
Según las mismas fuentes, ambos implicados se conocían previamente y todo apunta a que la discusión se ha originado por una deuda económica entre ellos.