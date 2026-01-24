Cuatro mujeres y un hombre heridos al salirse de la carretera esta madrugada en la provincia de Guadalajara

Cinco personas han sido trasladadas en la madrugada de este sábado al Hospital Universitario de Guadalajara tras sufrir un accidente de tráfico en el término municipal de Loranca de Tajuña.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha, el siniestro ha tenido lugar en torno a las 1.20 horas, cuando el vehículo en el que viajaban se ha salido de la vía en el kilómetro 11 de la carretera CM-2028.

Los heridos son cuatro mujeres de 70, 69, 66 y 65 años y un hombre de 59 años, que viajaban todos en el mismo turismo.

Atrapada

Una de las mujeres, de 65 años, ha quedado atrapada en el interior del vehículo y ha sido necesaria la intervención de los bomberos del parque de Azuqueca de Henares para su excarcelación.

Esta afectada ha sido trasladada al centro hospitalario en una UVI móvil, mientras que el resto de ocupantes, con heridas de carácter leve, han sido evacuados en ambulancias de soporte vital básico.

Hasta el lugar del accidente también se han desplazado agentes de la Guardia Civil para instruir las diligencias correspondientes.