Los instigadores de la huelga del metal de noviembre en Puertollano amenazaron con quemar un autobús, según la Policía Nacional

La Policía Nacional ha detenido en Puertollano a 16 personas por su presunta implicación en los graves altercados registrados durante la huelga del metal los días 3 y 4 de noviembre de 2025, en los que se llegó a amenazar con quemar un autobús de transporte a trabajadores y se han causado desperfectos valorados en 44.000 euros.

Según ha informado este cuerpo policial, varios de los detenidos interceptaron uno de los autobuses encargados del traslado de trabajadores al Complejo Industrial Petroquímico, amenazaron a su conductor y le obligaron a desplazarse hasta Argamasilla de Calatrava.

Estos tenían la intención de utilizar el vehículo para bloquear la única ruta alternativa de acceso al recinto industrial, hechos por los que se les imputa, entre otros delitos, uno de detención ilegal.

Los incidentes provocaron incendios en las inmediaciones del complejo, cortes de carreteras mediante barricadas de neumáticos, destrozos en la señalización del tráfico y en el mobiliario urbano, así como daños en vehículos particulares y policiales por lanzamiento de piedras y pinchazos de neumáticos.

Desperfectos

El coste total de los desperfectos asciende a 44.000 euros. En concreto, los vecinos de Puertollano han denunciado daños en sus turismos por un importe de 12.000 euros, la Policía Nacional ha valorado en más de 3.000 euros los daños sufridos por sus vehículos oficiales y el Ayuntamiento de Puertollano, junto a la Diputación Provincial de Ciudad Real, ha cifrado en más de 29.000 euros los daños materiales y los costes de limpieza.

La gravedad de los hechos obligó a la Policía Nacional a desplegar un amplio dispositivo de orden público con efectivos de las Unidades de Intervención Policial (UIP) y de las Unidades de Prevención y Reacción (UPR), que hicieron uso de material antidisturbios para contener los disturbios y evitar el bloqueo total del Complejo Petroquímico.

Tras finalizar las protestas, la Policía Nacional llevó a cabo una investigación que ha permitido identificar y detener a los principales instigadores de los altercados. A los arrestados se les imputan delitos de desórdenes públicos, daños, atentado a agentes de la autoridad, amenazas, coacciones y detención ilegal.