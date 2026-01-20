Herida una mujer en el polígono industrial de Toledo tras caerle un palet en la fábrica en la que trabaja

Una trabajadora de 45 años ha resultado herida este martes tras caerle un palé en una pierna en la fábrica en la que trabaja en el polígono industrial de Toledo, siendo trasladada al Hospital General Universitario de la capital.

Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, el accidente se ha producido sobre las 11:48 horas en una empresa situada en la calle Río Jarama, en el polígono industrial de Santa María de Benquerencia.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Policía Nacional y la Policía Local, así como una UVI móvil que ha trasladado a la trabajadora al centro hospitalario.

Otro suceso laboral

Un hombre de 57 años ha resultado herido este martes tras sufrir una caída desde una cesta mientras realizaba tareas de limpieza en una fábrica de dulces en Almagro.

El suceso ha tenido lugar a las 9:57 horas en la calle Molino del municipio almagreño, según ha informado el Servicio de Emergencias 112. El hombre ha sido trasladado en UVI al hospital de Ciudad Real.

Al lugar han acudido también una ambulancia de soporte vital básico, un médico y efectivos de la Policía Local y la Guardia Civil.