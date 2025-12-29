Un perro muerde en la cara y en las manos a un trabajador de la perrera de Toledo: ha sido trasladado en UVI al hospital

Instalaciones de la perrera San Bernardo de Toledo, ubicada a la altura del kilómetro 4 de la carretera CM-4000.

Un trabajador de la perrera municipal de Toledo, de 45 años, ha resultado herido este lunes tras ser atacado por uno de los animales del centro. El trabajador presenta mordeduras en la cara y las manos, según han informado el servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha y los responsables de la instalación.

El incidente ha ocurrido en torno a las 11:52 horas en la perrera 'San Bernardo', situada en el kilómetro 4 de la CM-4000 en Toledo. Según explica Ángel Félez, responsable de Dog Horse City —protectora que gestiona el centro— en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, el accidente se debió a un descuido fortuito.

El empleado se disponía a sacar a dos perros a uno de los patios cuando una de las puertas no quedó bien cerrada. Una de las perras alojadas ha logrado empujar la puerta y acceder a una zona común, provocando un enfrentamiento entre "animales que no debían juntarse". Al intentar separarlos para evitar que se lastimaran, el trabajador ha recibido entre "tres y cuatro mordiscos", concretamente en el puente de la nariz y en ambas manos.

Gracias a que la protectora cuenta con turnos de dos personas, el compañero del herido pudo intervenir para ayudarle a zafarse del animal. El hombre, que ha permanecido "consciente" en todo momento, ha recibido los primeros auxilios en el lugar para frenar la hemorragia.

Posteriormente, ha sido trasladado en una UVI móvil al Hospital Universitario de Toledo. Aunque su estado general es "bueno", el equipo médico valorará la necesidad de aplicar puntos de sutura en la nariz y administrar tratamiento antibiótico preventivo.

"Todos los días abrimos y cerramos mil puertas y nunca pasa nada, pero hoy se ha quedado una sin cerrar del todo. Ha sido un error humano y ahora lo importante es dar cariño al trabajador, que se ha llevado un buen susto", señala el responsable de la protectora.

Al tratarse de un accidente laboral, hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Nacional para elaborar el informe correspondiente.

En cuanto al animal, la protectora ha confirmado que se seguirá el protocolo establecido por Sanidad. La perra permanecerá "en aislamiento durante 21 días bajo observación" tras haber mostrado este comportamiento violento.