Dos intoxicaciones por monóxido de carbono dejan ocho afectados en Consuegra (Toledo) y El Peral (Cuenca)

Dos episodios de intoxicación por monóxido de carbono han obligado a trasladar al hospital a ocho personas, cuatro de ellas menores, en las localidades de Consuegra (Toledo) y El Peral (Cuenca) durante la madrugada y la mañana de este sábado 27 de diciembre, según ha informado el servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

El primer aviso se ha registrado a las 00.39 horas en la localidad toledana Consuegra, donde dos mujeres de 68 y 31 años y dos niños de 11 y cuatro años han resultado afectados por una intoxicación de monóxido de carbono en una vivienda.

El 112 ha detallado a EFE que el incidente se ha producido por el humo de un generador de gasolina que estaba funcionando en una habitación.

Los cuatro afectados han sido trasladados por dos ambulacias de soporte vital al hospital 'La Mancha Centro' de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) para su valoración y tratamiento.

Además de los servicios sanitarios, también se han trasladado hasta el lugar efectivos de la Policía Local de Consuegra y bomberos del CPEIS llegados desde el parque de Orgaz, que han ventilado la vivienda.

Segundo incidente

El segundo incidente ha tenido lugar a las 07.54 horas en una vivienda de El Peral, en la provincia de Cuenca. En este caso, la intoxicación se ha producido por la mala combustión de un brasero de carbón y ha afectado a una madre y sus tres hijos menores.

Según ha informado el 112 a Europa Press, los cuatro afectados -una mujer de 31 años, dos niños de ocho y dos años y una niña de seis años- han sido atendidos en el lugar por el médico de una UVI y posteriormente han sido trasladados en una ambulancia de soporte vital básico al Hospital Universitario de Cuenca.

Hasta el lugar se han desplazado también efectivos de la Guardia Civil.