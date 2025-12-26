Rescatan en plena noche a un matrimonio de senderistas tras tres horas perdidos en una zona de montaña en Cuenca

La Guardia Civil de Cuenca ha culminado con éxito el rescate de dos senderistas que se encontraban perdidos y desorientados en la Ruta del Picayo, dentro del término municipal de Arcos de la Sierra (Cuenca). La operación, que se prolongó durante más de tres horas, se desarrolló en una zona de extrema dificultad técnica.

La alerta fue recibida por el Centro Operativo Complejo (COC), que movilizó de inmediato a una patrulla del Puesto de Cañaveras. Al llegar a la zona, los agentes tuvieron que abandonar su vehículo y proseguir la búsqueda a pie debido a lo abrupto del terreno. La visibilidad era nula por la oscuridad de la noche y el avance se vio entorpecido por una vegetación densa y cerrada.

Tras hora y media de rastreo, los guardias civiles localizaron al matrimonio en la margen contraria del río Trabaque. El rescate presentó una complicación añadida: los agentes debieron buscar un punto de vadeo seguro para cruzar el cauce y asegurar que la pareja pudiera regresar al otro lado sin riesgo de caída o ahogamiento, dadas las inestables condiciones del terreno.

Una vez asegurados, los senderistas fueron guiados de regreso hasta su vehículo. Aunque presentaban signos de agotamiento y desorientación, ambos se encontraban en buen estado de salud y no precisaron asistencia sanitaria.