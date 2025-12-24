Muere un hombre de 55 años en el incendio de su vivienda en Almadén (Ciudad Real)

Un hombre de 55 años ha fallecido en el incendio de su vivienda en Almadén (Ciudad Real). Por el momento, se desconoce el origen del incendio y si la víctima ha fallecido por quemaduras o por inhalación de humo.

Según fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han tenido lugar a las 9.42 horas de la mañana de este miércoles en una vivienda de planta baja de la calle Mayor de San Juan del municipio.

Los bomberos del municipio ya han extinguido las llamas y hasta el lugar se han desplazado varios medios sanitarios, que solo han podido certificar el fallecimiento. También se han desplazado agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil.

Pésame del Ayuntamiento

Por su parte, el Ayuntamiento de Almadén ha publicado un mensaje a través de sus redes sociales informando del trágico suceso y trasladando su pésame a sus familiares y conocidos.

Una publicación que rápidamente se ha llenado de respuestas de almadenenses lamentando la pérdida de su vecino.