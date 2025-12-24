Heridos un joven de 20 años y un hombre de 46 al ser atropellados por un turismo en Puertollano

Un hombre de 20 años y otro de 46 han resultado heridos al ser atropellados por un turismo en Puertollano (Ciudad Real). Mientras el joven ha sido llevado en ambulancia hasta el Hospital de Santa Bárbara de la ciudad, el otro ha sido trasladado en UVI con heridas de más gravedad.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han ocurrido a las 19.34 horas de la tarde de este martes en la calle Cardenal Monescillo.

Además del personal sanitario, hasta el lugar se han desplazado agentes de la Policía Local.