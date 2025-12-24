En estado grave un trabajador de 45 años tras caer desde el tejado de una granja de La Puebla de Montalbán

Un trabajador de 45 años ha resultado herido este miércoles al caer desde el tejado de una granja en el municipio toledano de La Puebla de Montalbán. La víctima ha sido trasladada en estado grave en helicóptero hasta el Hospital Universitario de Toledo.

Según fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han tenido lugar pasadas las 10 horas de la mañana.

Además del helicóptero, hasta el lugar han acudido un médico de Urgencias, una ambulancia y la Guardia Civil.