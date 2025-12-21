Buscan a Mercedes, una mujer de 72 años muy vulnerable desaparecida en Guadalajara

La Asociación SOS Desaparecidos ha informado a través de sus redes sociales de la búsqueda de Mercedes, una mujer de 72 años muy vulnerable desaparecida en Guadalajara.

La alerta se ha emitido después de varios meses en paradero desconocido, ya que le perdieron la pista el pasado 21 de octubre.

La desaparición no consta en el Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES), un órgano del Ministerio del Interior responsable de coordinar la información sobre personas desaparecidas.

Ayuda ciudadana

La asociación ha difundido una fotografía de la mujer y ha detallado sus características físicas, con el objetivo de buscar colaboración ciudadana.

Mercedes mide 1,58 metros y es de complexión normal. Su cabello es rubio y tiene los ojos verdes. Además, cuenta con dos tatuajes en los brazos en los que se puede leer "Sandra y Abigail".

Desde SOS Desaparecidos piden a quien pueda tener información sobre la mujer que llamen al 868286726.