Un turismo choca contra una farola y alcanza a otro vehículo estacionado en El Beato (Toledo)

Imagen donde se observa la situación del siniestro ocurrido. Bomberos de Toledo

El pasado domingo 7 de diciembre, a las 21:49 horas, se produjo un accidente de tráfico en la Calle del Lobo, en la urbanización de El Beato, ubicada cerca de Olías del Rey (Toledo).

El siniestro se originó cuando un turismo colisionó contra una farola, desplazándola y golpeando posteriormente a otro vehículo cuando se encontraba estacionado en la vía.

Hasta el lugar del accidente se desplazaron efectivos de los bomberos, que tuvieron que asegurar la farola debido al riesgo de caída sobre la calzada. También intervinieron unidades de la Policía Nacional, Policía Local y un equipo de soporte vital.

Imagen del siniestro ocurrido. Bomberos de Toledo

Situación del siniestro ocurrido. Bomberos de Toledo

La ambulancia trasladó al conductor del vehículo implicado, un hombre de 29 años identificado con las iniciales D.S.V, al Hospital de Toledo para su valoración y atención médica.