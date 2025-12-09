Un turismo choca contra una farola y alcanza a otro vehículo estacionado en El Beato (Toledo)
El accidente ocurrió el domingo por la noche y obligó a los bomberos a asegurar el mobiliario urbano por riesgo de caída.
Más información: Cinco heridos en la colisión de un turismo contra una farola en Nombela (Toledo)
El pasado domingo 7 de diciembre, a las 21:49 horas, se produjo un accidente de tráfico en la Calle del Lobo, en la urbanización de El Beato, ubicada cerca de Olías del Rey (Toledo).
El siniestro se originó cuando un turismo colisionó contra una farola, desplazándola y golpeando posteriormente a otro vehículo cuando se encontraba estacionado en la vía.
Hasta el lugar del accidente se desplazaron efectivos de los bomberos, que tuvieron que asegurar la farola debido al riesgo de caída sobre la calzada. También intervinieron unidades de la Policía Nacional, Policía Local y un equipo de soporte vital.
La ambulancia trasladó al conductor del vehículo implicado, un hombre de 29 años identificado con las iniciales D.S.V, al Hospital de Toledo para su valoración y atención médica.