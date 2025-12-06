Una reyerta ocurrida en una vivienda de Talavera de la Reina acaba con un apuñalado y al menos dos detenidos

Un hombre de 50 años ha sido trasladado al Hospital Nuestra Señora del Prado de Talavera de la Reina tras resultar herido por arma blanca durante una reyerta ocurrida en el interior de una vivienda de la calle Banderas de Castilla.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, el suceso se ha registrado a las 7:47 horas de este sábado y la víctima ha sido apuñalada en el costado.

En un principio se había trasladado que el incidente estaba relacionado con un atraco en la vía pública, pero la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha ha aclarado a Europa Press que se ha detenido a dos personas como implicadas en la refriega.

Hasta el lugar se han desplazado agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local, además de una UVI móvil. Los sanitarios, tras atender al hombre, lo han trasladado hasta el hospital Nuestra Señora del Prado, donde ha quedado ingresado.

Las fuerzas de seguridad no descartan nuevos arrestos.