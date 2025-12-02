Intervienen más de 400 kilos de hachís ocultos en una furgoneta en la autovía A-4 en Valdepeñas: hay tres detenidos

Agentes de la Policía Nacional han detenido a tres personas como presuntas autoras de un delito de tráfico de drogas por transportar más de 400 kilos de hachís en una furgoneta por la autovía A-4 a la altura de Valdepeñas (Ciudad Real).

Los hechos ocurrieron durante un operativo de vigilancia en el que los agentes de la Comisaría Provincial de Córdoba detectaron una furgoneta que les resultó sospechosa, circulando por la A-4 en dirección a Madrid, lo que motivó la activación de un dispositivo de seguimiento.

Instantes después, localizaron un segundo vehículo realizando funciones de escolta y seguridad al primero, según ha informado la Policía Nacional.

En ese momento, los integrantes del operativo solicitaron la incorporación de más efectivos para interceptar el vehículo a la altura de Valdepeñas. Allí, ante la presencia policial, los tres ocupantes iniciaron una fuga a pie que no impidió su detención.

Cuando los agentes accedieron al interior del vehículo comprobaron que estos individuos transportaban un total de doce fardos de hachís ocultos en el maletero que arrojaron un peso superior a los 400 kilos.

Los tres detenidos se enfrentan a un delito de tráfico de drogas por el que han entrado en prisión provisional tras pasar a disposición judicial.