Muere un hombre de 58 años al volcar el tractor que conducía en un pueblo de Toledo

Un hombre de 58 años ha fallecido en la tarde de este sábado en Villasequilla (Toledo) al volcar el tractor que conducía en una finca agraria de este municipio.

Según ha informado el servicio de urgencias y emergencias 112 de Castilla-La Mancha, el aviso del accidente les ha llegado a las 16:13 horas de la tarde.

Rápidamente han movilizado a los bomberos del Consorcio Provincial de Extinción de Incendios y Salvamento de Toledo (CPEIS) para liberar el cuerpo del único afectado en el suceso y una UVI móvil cuyo equipo médico solo ha podido certificar su fallecimiento.

El dispositivo lo han completado agentes de la Guardia Civil.