Un trabajador herido en Yeles (Toledo) al caer desde un tejado a seis metros de altura

Un trabajador de 45 años ha resultado herido este jueves en un accidente laboral en Yeles (Toledo) al caer desde una altura de seis metros, en el tejado de una vivienda. La víctima ha sido trasladada en UVI hasta el Hospital Universitario de Toledo.

Según fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han ocurrido a las 13.20 horas del mediodía en un inmueble ubicado en la calle Pinar de la localidad.

Hasta el lugar de los hechos también han acudido agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local.