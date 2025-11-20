Desmantelan una fábrica ilegal de tabaco en Talavera de la Reina: 180.000 cajetillas y 15 toneladas de picadura

Funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y agentes de la Policía Nacional han desmantelado dos fábricas clandestinas de tabaco situadas en Talavera de la Reina (Toledo) y Mogente (Valencia).

Esta acción ha sido una operación conjunta que ha permitido intervenir 15 toneladas de picadura, nueve toneladas de hoja de tabaco y 180.000 cajetillas falsificadas listas para su distribución.

En el operativo han sido detenidas 13 personas, acusadas de delitos de contrabando, pertenencia a organización criminal y delitos contra la propiedad industrial, según ha informado la Policía Nacional.

La investigación comenzó el pasado mes de junio, cuando los agentes detectaron la actividad de una organización criminal asentada en Talavera de la Reina y dirigida por un individuo de la localidad, dedicado a recibir hoja de tabaco en bruto para procesarla —picado y aromatizado— y distribuirla después a distintas fábricas clandestinas que elaboraban cigarrillos.

Vigilancia y seguimiento

Con esta información, los investigadores iniciaron las labores de vigilancia y seguimiento para identificar al receptor de la mercancía y localizar la nave utilizada para la fase primaria de producción.

La fábrica fue situada en una nave del Paraje Arambeles, a la que el principal sospechoso acudía de manera habitual acompañado de otras personas.

El rastro de una furgoneta lleva hasta Valencia

En noviembre, los agentes detectaron la llegada a la nave talaverana de una furgoneta de alquiler que abandonó el lugar poco después, en convoy y realizando maniobras de contravigilancia.

Tras un seguimiento discreto, los investigadores averiguaron que el vehículo se desplazó hasta una nave situada en el barranco El Bosquet, en la localidad valenciana de Mogente, donde se sospechaba que se encontraba la fábrica de cigarrillos ya en fase avanzada de producción. Ante estos indicios, se autorizó la entrada y registro de ambas instalaciones.

Dos naves, dos fases de producción

La inspección confirmó que cada una de las naves cumplía una función específica dentro del proceso. En Talavera de la Reina se llevaba a cabo una fase primaria que consistía en el picado y aromatizado de la hoja del tabaco.

Por otro lado, en Mogente se llevaba a cabo la fase de fabricación del cigarrillo, elaboración de cajetillas, empaquetado y preparación del producto para su distribución tanto en el mercado nacional como en otros países de la Unión Europea.

En el interior se localizaron las 24 toneladas de tabaco intervenido, además de numerosos palés con cartonaje, maquinaria para secado, ensamblado y fabricación de cajetillas, así como las 180.000 cajetillas listas para su puesta en circulación.

13 detenidos de diversas nacionalidades

Trece personas han sido detenidas durante la operación: cinco en Talavera y ocho en Mogente. Entre ellas, se encuentran ciudadanos de nacionalidad colombiana (3), bielorrusa (6), polaca (1), marroquí (1) y española (2).