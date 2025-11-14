Un trabajador de 53 años, herido grave al caer de 9 metros de altura en un pueblo de Toledo

Un hombre de 53 años ha resultado herido grave al precipitarse desde una altura de 9 metros cuando se encontraba trabajando en una empresa situada en la localidad toledana de Mascaraque.

Este accidente laboral ha tenido lugar a las 11:35 horas en una planta dedicada a la producción de envases que está situada en la carretera convencional que une Toledo con Mora, según han informado fuentes del servicio de urgencias 112 de Castilla-La Mancha.

El trabajador se encontraba sobre el techo de una de las naves cuando este ha cedido, provocando que cayera al vacío desde una altura considerable.

Hasta el lugar se ha desplazado un equipo médico de urgencias que le ha practicado los primeros auxilios antes de ser evacuado por una UVI móvil al Hospital Universitario de Toledo.

En el operativo también han participado agentes de la Guardia Civil.