Un fallecido en la colisión frontal de dos furgonetas en la CM-3201 en Casas Ibáñez (Albacete)

Un hombre ha fallecido este viernes en un accidente de tráfico registrado en el kilómetro 31 de la carretera CM-3201, en el término municipal de Casas Ibáñez (Albacete), tras la colisión frontal entre dos furgonetas.

Por el momento, no han trascendido datos sobre la identidad de la persona fallecida. El siniestro se ha producido a las 8:07 horas, según ha informado a Efe el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

Como consecuencia del impacto, el conductor de una de las furgonetas ha quedado atrapado en el interior del vehículo, por lo que ha sido necesaria la intervención de los bomberos de Casas Ibáñez para la excarcelación del cuerpo.

El conductor del otro vehículo implicado, del que tampoco se conocen más datos por el momento, ha resultado herido y ha sido atendido en el lugar por un médico de urgencias y por una ambulancia de soporte vital básico.

Hasta el escenario del accidente se han desplazado efectivos sanitarios, bomberos y agentes de la Guardia Civil, que se han hecho cargo de la investigación para esclarecer las causas de la colisión.