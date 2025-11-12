Roban varias piezas de valor de la ermita de la patrona de Horcajo de los Montes (Ciudad Real): coronas, atriles, jarrones...

La Guardia Civil está investigando el robo de piezas de valor del altar de la ermita de la Virgen de Guadalupe de Horcajo de los Montes (Ciudad Real), donde los responsables también dañaron parcialmente la corona de la imagen de la patrona.

Según ha publicado la Hermandad de la Virgen del municipio, los ladrones forzaron el candado de la reja y rompieron el cristal blindado de la puerta del templo para acceder al interior.

El aviso del robo se produjo durante el fin de semana y la hermandad ha pedido a los vecinos que no acudan a la ermita hasta nuevo aviso para "no entorpecer la investigación".

La Junta de la hermandad ha detallado que entre los objetos robados está "una corona, un aro de estrellas, las tres coronas del Niño Jesús, dos atriles de libros litúrgicos y dos jarrones dorados del altar". Y ha desaparecido "la parte trasera de otra corona que estaba guardada ya que la pieza principal estaba en proceso de reparación".

Los autores de los hechos también intentaron arrancar la corona que la Virgen tenía en la cabeza, provocando algunos desperfectos. "A simple vista, la imagen de la Virgen tiene daños mínimos y superficiales, casi inapreciables. Pero se ha retirado la imagen para someterla a una revisión más detallada", ha afirmado.

"Más seguridad"

La Hermandad de la Virgen de Guadalupe de Horcajo ha expresado que han tomado en consideración algunas medidas como "reforzar la seguridad de la ermita", además de reparar los daños ocasionados.

El objetivo es "garantizar la protección de la imagen y del patrimonio religioso de todos los horcajeños".