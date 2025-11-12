Paralizan las obras de un nuevo museo en Piedrabuena tras encontrar restos humanos durante las excavaciones

Las obras de construcción del futuro Museo Mónico Sánchez de Piedrabuena (Ciudad Real) han tenido que ser paralizadas temporalmente después de que los operarios hallaran restos humanos durante los trabajos de cimentación, junto a la parcela donde se ubica el proyecto.

El alcalde, José Luis Cabezas, ha detallado que los restos fueron localizados cuando los operarios realizaban tareas de excavación junto a una pared colindante con una vivienda particular situada en la calle General Rodrigo, en una zona anexa a la casa natal del inventor Mónico Sánchez.

"Los operarios encontraron lo que parecía un fémur y parte de un cráneo. En cuanto me avisaron, ordené que se detuviera la obra de inmediato y se informara tanto a la Guardia Civil como al servicio de Patrimonio de la Junta", ha expresado.

Agentes y una médica forense se desplazaron hasta el lugar, junto a miembros de la Policía Judicial para realizar las primeras comprobaciones. "Estuvieron analizando la zona y, al seguir removiendo la tierra, fueron apareciendo más fragmentos óseos. Los restos estaban en el terreno de una casa vecina", ha afirmado.

Serán los informes técnicos y judiciales y los que determinen la antigüedad de los restos y su posible origen. "Podrían ser muy antiguos o no tanto. Eso es lo que tienen que esclarecer ahora los expertos. La Guardia Civil ha trasladado los huesos a laboratorios especializados de Madrid, donde se realizarán los análisis de ADN y las pruebas antropológicas correspondientes", ha asegurado el regidor.

"Contratiempo"

Cabezas ha indicado que el hallazgo "ha supuesto un contratiempo importante" para el desarrollo de las obras. "Estamos completamente paralizados hasta que el juzgado que se ha hecho cargo de la investigación nos autorice a continuar. Ojalá el proceso sea rápido porque el proyecto del museo es muy importante para el pueblo", ha afirmado.

Este museo está destinado a poner en valor la figura del inventor piedrabuenero Mónico Sánchez Moreno (1880-1961), pionero en el desarrollo de los rayos X portátiles, la radiología y las telecomunicaciones.

El proyecto contempla la rehabilitación integral de la casa natal del inventor, de propiedad municipal, para transformarla en un espacio expositivo dedicado tanto a su faceta científica como a su trayectoria vital.