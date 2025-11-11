Dos detenidos en Chinchilla de Montearagón con 209 gramos de cocaína ocultos en su vehículo

La Guardia Civil de Albacete ha detenido a dos hombres, vecinos de Villena (Alicante) y de 37 y 40 años, que transportaban 209 gramos de cocaína ocultos en su vehículo.

Los estupefacientes han sido interceptados en un control en la autovía A-31, a la altura del término municipal de Chinchilla de Montearagón (Albacete).

Según ha informado este lunes la Comandancia de la Guardia Civil de Albacete, los agentes detuvieron el vehículo al resultar sospechoso y, tras identificar a sus dos ocupantes, observaron que mostraban una actitud nerviosa y esquiva.

Durante la inspección del coche y de sus pertenencias, los guardias localizaron un paquete con una sustancia blanquecina que, tras ser sometida a la prueba de narcotest, dio positivo en cocaína y arrojó un peso total de 209 gramos.

Distribución de drogas

La Guardia Civil ha señalado que con esta actuación se ha evitado la distribución de unas 2.090 dosis que podrían haberse elaborado con la droga incautada y que habrían sido destinadas al tráfico ilícito.

Los detenidos, junto con las diligencias instruidas, han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Albacete, mientras que el vehículo utilizado ha sido intervenido y puesto también a disposición judicial.