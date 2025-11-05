Heridas cuatro personas, entre ellas dos menores, al caer un coche por un terraplén en Almodóvar del Campo

Cuatro personas han resultado heridas tras la salida de un vehículo y posterior caída por un terraplén en el municipio ciudadrealeño de Almodóvar del Campo. Entre las víctimas hay dos menores de edad.

Una mujer de 42 y una joven de 15 resultaron heridas graves, por lo que fueron trasladadas en helicóptero y UVI, respectivamente, hasta el Hospital Universitario de Ciudad Real. En ambulancia fueron llevados al mismo centro un hombre de 44 y una menor de 8.

Todos ellos quedaron atrapados en el interior del vehículo, por lo que tuvieron que ser desencarcelados por los bomberos de Puertollano.

Según fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han ocurrido a las 20.26 horas de la tarde de este martes en el kilómetro 124 de la N-420.

Hasta el lugar también acudieron agentes de la Guardia Civil.