Cuatro detenidos y una plantación de marihuana desmantelada en un vivienda de Ugena: "Había un fuerte olor"

La Policía Nacional ha detenido a cuatro personas en una operación antidrogas en Ugena (Toledo) en la que se ha intervenido una plantación de cultivo intensivo de cannabis y se han incautado 27 kilos de marihuana.

Según la Policía, las investigaciones comenzaron porque el domicilio desprendía "un fuerte olor" a marihuana y se podían oír sistemas de ventilación. Lo más llamativo es que la vivienda se encontraba junto a un colegio.

Fue el pasado 5 de octubre cuando los agentes procedieron a la entrada y registro del domicilio, donde encontraron 830 plantas de marihuana en su fase de secado, así como una "gran cantidad de cogollos de esta sustancia ya recolectados".

En el exterior del inmueble los agentes pudieron observar que el contador de luz se encontraba manipulado, existiendo un enganche ilegal al suministro.

En total se intervinieron 27,8 kilogramos de la sustancia estupefaciente y se detuvo a cuatro hombres como presuntos autores de delitos contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico, pasando todos ellos a disposición judicial.