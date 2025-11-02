Un bebé de tres meses, dos menores y un adulto, heridos tras volcar el coche en el que viajaban en Torralba

Cuatro personas, entre ellas tres menores y un bebé de apenas tres meses, resultaron heridas este domingo tras salirse de la vía y volcar el vehículo en el que viajaban en el kilómetro 139 de la carretera CM-313, en el término municipal de Torralba, en Albacete.

Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, el aviso se recibió a las 16:49 horas, activándose de inmediato los recursos sanitarios y de seguridad.

La conductora, una mujer de 31 años, y dos niñas de 6 y 12 años fueron trasladadas en ambulancia de urgencias al Hospital de Albacete, mientras que el bebé de tres meses requirió atención de la UVI móvil antes de ser ingresado en el mismo centro hospitalario.

Hasta el lugar del accidente se desplazaron también efectivos de la Guardia Civil y Bomberos de Hellín, preparados para actuar en caso de que algún ocupante hubiera quedado atrapado en el vehículo, aunque finalmente no fue necesario su auxilio.