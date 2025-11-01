Un hombre resulta herido por arma blanca durante el robo en su vivienda de Chozas de Canales (Toledo)

Un hombre ha resultado herido por arma blanca durante un robo en el interior de su vivienda, ocurrido en la localidad toledana de Chozas de Canales.

Según ha informado el servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha, el suceso se registró a las 23:56 horas de este viernes en un domicilio de la calle Portugal.

Estas mismas fuentes han detallado a Europa Press que el herido, de unos 60 años de edad, fue agredido por un atacante durante el robo.

Hasta el lugar se desplazaron, además de la Guardia Civil, un médico de Urgencias y una UVI. Dado que las heridas no revestían gravedad, al afectado fue finalmente atendido en el centro de salud de la localidad.