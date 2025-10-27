Once detenidos por estafar casi 80.000 euros en redes sociales tras la denuncia de una víctima de Talavera de la Reina

La Guardia Civil ha detenido a 11 personas y ha investigado a otras cinco, además de encausar judicialmente a cinco más, como presuntos miembros de una red dedicada a cometer estafas a través de redes sociales, logrando robar alrededor de 80.000 euros.

La denominada operación 'Talamineda' arrancó con las denuncias interpuestas en Talavera de la Reina (Toledo) y Minas de Riotinto (Huelva).

Las víctimas alertaron de perfiles falsos en plataformas sociales que simulaban pertenecer a una empresa de venta de muebles. Los estafadores publicaban imágenes falsas de productos y establecían contacto con los interesados a través de mensajería instantánea, haciéndose pasar por responsables del negocio.

Operación 'Talamineda'

Tras lograr su confianza, las víctimas realizaban pagos por transferencia, Bizum o ingreso directo en cuentas bancarias, sin recibir los productos ofertados y siendo bloqueadas en la red social.

Cuentas en Valladolid

La investigación ha arrojado un entramado de cuentas bancarias en Valladolid utilizadas para recibir los fondos fraudulentos y blanquear el dinero. La banda ha resultado contar con 21 integrantes, algunos de ellos como "mulas económicas" para facilitar el movimiento del dinero.

La Guardia Civil de Valladolid ha instruido las diligencias, que han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Valladolid.