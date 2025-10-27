Tres heridos graves en una explosión en una nave de residuos sanitarios de Socuéllamos

Tres personas, de las que se desconocen sus datos, han resultado heridas de gravedad en la explosión que se ha producido en la nave de una empresa de tratamiento de residuos sanitarios ubicada en Socuéllamos (Ciudad Real). Por el momento, se desconoce el motivo de la explosión y si ha habido más afectados.

Según fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han ocurrido a las 8.51 horas de la mañana de este lunes en un negocio situado en la calle Dinamarca del polígono 'El Llano' del municipio.

Hasta el lugar se han desplazado agentes de la Guardia Civil, Policía Local, dos helicópteros sanitarios, una UVI y una ambulancia.

También se han movilizado los bomberos de Tomelloso, que se están encargando de extinguir el incendio derivado de la explosión. Un fuego que ha generado una gran columna de humo visible desde mucha distancia.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.