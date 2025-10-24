Detenido en Ciudad Real un hombre tras apuñalar a otro en plena vía pública: fue sorprendido por una patrulla

La Policía Nacional ha detenido en Ciudad Real capital a un hombre acusado de apuñalar a otro en plena vía pública, en un suceso que fue presenciado por una patrulla policial, lo que ha permitido una intervención inmediata y ha evitado un posible desenlace fatal.

Los hechos ocurrieron cuando los agentes, que se encontraban de servicio en un vehículo rotulado, observaron una pelea entre dos individuos y presenciaron el momento exacto en que uno de ellos agredía al otro con un arma blanca.

La víctima, que sufrió heridas por arma blanca en el tórax y en el brazo derecho, fue atendida en el lugar por los servicios de emergencia antes de ser trasladada al Hospital General Universitario de Ciudad Real, según ha informado la Policía en una nota de prensa.

El presunto agresor trató de huir a la carrera, pero fue rápidamente interceptado y reducido por los agentes. Durante el registro previo a su detención, los policías hallaron hasta siete armas prohibidas, que el individuo portaba en un cinturón táctico similar a los de uso policial, con mecanismos que permitían una extracción rápida.

Material intervenido

Entre el material intervenido figuran dos navajas de tipo militar con apertura asistida, una navaja de doble hoja, un kubotán que ocultaba un pequeño puñal y una navaja camuflada en una llave, entre otros objetos.

Al detenido se le imputan los delitos de homicidio en grado de tentativa y tenencia ilícita de armas. Tanto el agresor como la víctima poseen numerosos antecedentes penales y, según la investigación, eran vecinos que mantenían conflictos previos, hasta el punto de que la víctima había denunciado anteriormente al presunto agresor por amenazas.