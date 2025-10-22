La Guardia Civil salva la vida a un vecino de Almadén tras ser hallado inconsciente en su domicilio

Agentes de la Guardia Civil de la Comandancia de Ciudad Real han auxiliado a un varón de unos sesenta años que fue encontrado inconsciente en el interior de su domicilio en la localidad de Almadén, logrando reanimarlo mediante maniobras de reanimación cardiopulmonar.

El aviso se ha recibido en la Central Operativa de Servicios (COC) después de que un vecino alertara de que los perros del afectado se encontraban sueltos en la vía pública intentando atacar a los viandantes, y que la puerta de la vivienda permanecía abierta, sin rastro del propietario.

Al llegar al lugar, los agentes comprobaron que la puerta de la vivienda estaba entreabierta y que los animales continuaban fuera.

Desde el exterior pudieron observar al morador tirado en el suelo, en posición decúbito supino, sin responder a estímulos.

Aviso inmediato

El hombre presentaba rigidez en las extremidades y signos de inconsciencia, por lo que los guardia civiles avisaron de inmediato al 112 e iniciaron las maniobras de RCP.

"A los treinta segundos de iniciar la reanimación, el varón respondió positivamente, recuperando la consciencia y comunicándose mediante parpadeos", señalan fuentes del Instituto Armado.

Mientras uno de los agentes continuaba asistiendo al hombre, el otro contactó telefónicamente con los servicios de emergencia para informar de la gravedad del estado.

Soporte vital

Pocos minutos después se personó en el lugar el equipo de soporte vital básico del centro de salud de Almadén, que estabilizó al paciente y lo trasladó al centro sanitario para realizarle las primeras pruebas.

Una vez asegurada la atención médica, los agentes realizaron las gestiones necesarias para poner a salvo a los perros del propietario, dejándolos en un lugar seguro hasta su recuperación.

La Guardia Civil ha destacado la rápida y eficaz actuación de la patrulla, que resultó determinante para salvar la vida del vecino de Almadén.