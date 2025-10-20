Detenido en Toledo por generar con IA imágenes porno de mujeres de su entorno, algunas de ellas menores

Uno de los agentes de la Policía Nacional que ha participado en la investigación.

Un joven de 28 años ha sido detenido en Toledo después de que la Policía Nacional haya hallado en su poder material pornográfico creado con inteligencia artificial a partir de imágenes reales obtenidas de las redes sociales de 26 mujeres, algunas de ellas menores de edad.

La investigación arrancó el pasado mes de agosto, cuando la madre de dos de las víctimas denunció la existencia de un canal en el que se difundían imágenes de contenido sexual, generadas con IA, en las que aparecían los rostros de sus hijas.

Según ha informado la Policía Nacional en una nota de prensa, todas las víctimas están vinculadas entre sí por relaciones familiares, de amistad o laboral.

Se sospecha que el autor, que había mantenido una relación personal con una de las perjudicadas, pudiera tener alguna conexión personal también con el resto.

Durante el registro domiciliario realizado en casa del arrestado, los agentes hallaron imágenes reales de otra de las víctimas. Aunque fueron captadas con su consentimiento, se difundieron sin el conocimiento de la víctima a través de un canal que él mismo administraba y en el que hacía encuestas y votaciones respecto de los vídeos, instando a los usuarios a su participación para crear más contenido.

Al investigado se le atribuye un presunto delito de revelación de secretos y otro de pornografía infantil.