Dos detenidos por la agresión con arma blanca a un hombre en plena calle de Guadalajara

Dos hombres han sido detenidos este domingo por su presunta implicación en una agresión por arma blanca sufrida por otro varón de 39 años en una calle de Guadalajara.

Así lo han confirmado fuentes de la Delegación del Gobierno de Castilla-La Mancha después de que el 112 de Castilla-La Mancha haya confirmado un suceso que ha tenido lugar en la calle Francisco Aritio de la capital sobre las 12:20 horas.

Hasta el lugar ha sido movilizada una UVI móvil que se ha encargado de transportar al herido hasta el Hospital Universitario.

En el dispositivo también han participado agentes de Policía Local y Policía Nacional que finalmente han detenido a los dos presuntos implicados.