Cinco militares heridos, uno de ellos grave, al volcar un vehículo durante unas maniobras en Chinchilla

Cinco militares procedentes de Gran Canaria han resultado heridos, uno de ellos con pronóstico reservado, tras el vuelco de un vehículo durante unas maniobras en el Centro Nacional de Adiestramiento de Chinchilla (Albacete).

Según ha informado la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha a Efe, el accidente se ha producido en la zona central del campo de maniobras, mientras las tropas realizaban ejercicios de adiestramiento.

De los cinco militares implicados, cuatro presentan heridas leves, mientras que el quinto ha sufrido politraumatismos y permanece ingresado con pronóstico reservado. La mayoría de los heridos han sido trasladados al Hospital Universitario de Albacete, donde reciben atención médica.

Deseo una pronta recuperación a los cinco militares que hoy han sufrido un accidente de tráfico en Chinchilla de Montearagón (Albacete) durante unas maniobras. Mi pensamiento y apoyo están con ellos en estos momentos difíciles. — Emiliano García-Page (@garciapage) October 17, 2025

Tras conocerse el suceso, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha expresado en la red social X su apoyo a los militares afectados.