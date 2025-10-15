Muere un trabajador aplastado por una máquina transportadora en un pueblo de Ciudad Real

Un hombre de 45 años ha fallecido en la tarde de este miércoles aplastado por una máquina transportadora en Almodóvar del Campo (Ciudad Real).

Este suceso ha tenido lugar sobre las 15:30 horas en las instalaciones de una planta fotovoltaica cuando la máquina que manejaba el fallecido ha volcado generando un aplastamiento, según han confirmado fuentes del servicio de urgencias y emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

Hasta el lugar del suceso se ha desplazado un médico de urgencias que solo ha podido certificar el fallecimiento del trabajador.

En el dispositivo también han participado agentes de la Guardia Civil para esclarecer las circunstancias en las que se ha producido este accidente laboral.