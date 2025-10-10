Desaparece una menor de 16 años en Illescas (Toledo) y piden ayuda para encontrarla
La chica mide 1,60 metros, tiene complexión delgada, el pelo largo y liso y los ojos marrones.
El Centro Nacional de Personas Desaparecidas ha publicado una alerta ciudadana para tratar de localizar a Ikram B, una menor de 16 años que desapareció el jueves 9 de octubre en Illescas (Toledo).
Según las características difundidas por la organización en las redes sociales, Ikram B mide 1,60 metros, tiene complexión delgada, el pelo castaño y liso y ojos marrones.
La asociación ha activado sus canales habituales de búsqueda y solicita colaboración ciudadana para dar con el paradero de la menor.
⚠️‼ MENOR DESAPARECIDA ‼️⚠️— CNDES (@cndes_oficial) October 10, 2025
ℹ️🚺 16 años
🔍Vista por última vez en #Illescas #Toledo
⏰Tu ayuda es fundamental📩https://t.co/cT4EBOSen6
📞062 @guardiacivil
☎️116000
🛰️Síguenos @cndes_oficial#desaparecida #menor pic.twitter.com/JL5Na5DAiN
Cualquier persona que tenga información puede contactar de forma inmediata a través de la Guardia Civil (062), por contacto telefónico con la Fundación ANAR o escribiendo a www.cndes.es