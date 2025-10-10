Desaparece una menor de 16 años en Illescas (Toledo) y piden ayuda para encontrarla

Buscan a una menor de 16 años desaparecida en Illescas

El Centro Nacional de Personas Desaparecidas ha publicado una alerta ciudadana para tratar de localizar a Ikram B, una menor de 16 años que desapareció el jueves 9 de octubre en Illescas (Toledo).

Según las características difundidas por la organización en las redes sociales, Ikram B mide 1,60 metros, tiene complexión delgada, el pelo castaño y liso y ojos marrones.

La asociación ha activado sus canales habituales de búsqueda y solicita colaboración ciudadana para dar con el paradero de la menor.

Cualquier persona que tenga información puede contactar de forma inmediata a través de la Guardia Civil (062), por contacto telefónico con la Fundación ANAR o escribiendo a www.cndes.es