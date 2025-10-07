Libertad con cargos y una orden de alejamiento para el hombre detenido por abusar de una menor en Ciudad Real

El hombre detenido en Ciudad Real el pasado viernes como presunto autor de un delito de abuso sexual sobre una menor de edad ha quedado en libertad con cargos. El juez le ha impuesto como medida cautelar una orden de alejamiento de 150 metros respecto a la víctima.

Así ha informado el subdelegado del Gobierno en Ciudad Real, David Broceño, durante el minuto de silencio celebrado este martes en repulsa por el último asesinato machista registrado en Málaga.

Broceño ha expresado que, tras pasar a disposición judicial, el varón fue puesto en libertad y se le impuso la orden de alejamiento hacia la menor mientras se investiga el caso.

Asimismo, ha aprovechado para cargar contra los "mensajes de odio de dirigentes de Vox, como el diputado nacional y concejal ciudadrealeño Ricardo Chamorro, que ponen el foco en la población inmigrante como responsable de las agresiones sexuales".

"Lo que hay que hacer es ir contra los agresores, independientemente de su nacionalidad. No puede ser que, por ser marroquí, colombiano o de cualquier otra nacionalidad se ponga en cuestión que el conjunto de esa población sean agresores sexuales", ha afirmado.

Ayuda vecinal

Como informó EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, los hechos ocurrieron el pasado viernes 3 de octubre a las 17.30 horas de la tarde en la Plaza de Alarcos de la ciudad.

Fue la Policía Local quien detuvo al varón por realizar tocamientos a la menor, de la que se desconoce su edad. Fueron los vecinos de la zona quienes auxiliaron a la menor y alertaron a la Policía