Dos detenidos por vender droga las 24 horas del día en una vivienda de Bargas (Toledo)

La Guardia Civil ha detenido a dos personas en Bargas (Toledo) como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal por su implicación en la venta y distribución de estupefacientes en la localidad.

Las detenciones se enmarcan en la operación 'Caribean Connection', desarrollada por el Equipo Roca 42 de la Compañía de la Guardia Civil de Illescas.

La investigación comenzó tras las quejas de los vecinos, que alertaban de la existencia de un posible punto de venta en una vivienda de la zona.

Los efectos intervenidos por la Guardia Civil durante los registros.

Los agentes constataron que en el domicilio había un incesante trasiego de personas ajenas al mismo y comprobaron que la actividad estaba controlada por dos varones que se turnaban en labores de vigilancia, atención y venta durante las 24 horas del día.

Autorizada la entrada y registro, se procedió a la detención de ambos individuos y a la intervención de 25 gramos de cocaína en roca, una balanza de precisión, elementos para adulterar la droga y 250 euros en metálico, procedentes de las ventas realizadas en esa jornada.

La investigación ha estado dirigida por el Juzgado de Instrucción nº 3 de Toledo y ha contado con la colaboración de la Unidad de Seguridad Ciudadana de Toledo (USECIC) y la Policía Local de Bargas.