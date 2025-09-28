Herido un joven de 25 años tras ser agredido con un arma blanca en plena calle en Las Pedroñeras

Un varón de 25 años ha resultado herido tras ser agredido con un arma blanca en plena vía pública en Las Pedroñeras (Cuenca) durante la madrugada del sábado al domingo.

La víctima ha tenido que ser trasladada en ambulancia hasta el Hospital de Villarrobledo tras ser atendida in situ por un médico de Urgencias.

Según fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han ocurrido a las 2.52 horas de la madrugada en la calle Juliana Izquierdo del municipio conquense. Hasta el lugar también se han desplazado agentes de la Guardia Civil.

Por el momento, se desconocen las circunstancias en las que se ha producido la agresión y si ha habido algún detenido.