Trasladan en helicóptero a un joven de 37 años tras recibir una cornada en un encierro en Mondéjar (Guadalajara)

Un joven de 37 años ha tenido que ser trasladado este miércoles en helicóptero sanitario al Hospital 12 de Octubre de Madrid tras recibir una cornada durante una suelta de toros en la plaza del municipio de Mondéjar (Guadalajara).

El incidente se ha producido a las 17:57 horas de este 17 de septiembre durante la celebración de dicho encierro popular, según ha informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

Hasta el lugar también se han desplazado agentes de la Guardia Civil.