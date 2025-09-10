Arrestan a un ladrón con más de cien detenciones tras una persecución de película en Cuenca

La Policía Nacional ha detenido en Cuenca a un hombre de 46 años con más de cien detenciones a sus espaldas tras ser sorprendido robando y emprender una huida de película en un coche robado en la que terminó colisionando con otro vehículo.

Los hechos ocurrieron en la tarde del lunes, cuando un agente de la Policía Local de Cuenca fuera de servicio observó un vehículo con actitud sospechosa e intención de acceder a unos garajes, ha informado la Policía en nota de prensa.

Tras dar aviso a la Policía Nacional, una patrulla localizó el vehículo sospechoso cuyo conductor

desobedeció la orden de alto e inició la marcha de forma inesperada a la vez que hizo amago de embestir contra los agentes.





Durante la fuga condujo a gran velocidad de forma temeraria y circuló en sentido contrario hasta colisionar contra otro vehículo.



Tras el choque, el conductor emprendió la huida a pie pero fue perseguido por patrullas de Policía Nacional y Policía Local, que finalmente le interceptaron y detuvieron.



La investigación permitió comprobar que el vehículo en el que huyó el delincuente había sido robado instantes antes del interior de un garaje de la ciudad.



Una vez registrado el vehículo, los agentes localizaron diversos efectos bajo uno de los asientos, como un pasamontañas, pistola simulada y diversos útiles para cometer hechos delictivos contra la propiedad.

Este varón fue detenido como presunto autor de un delito de resistencia y desobediencia además de robo de vehículo y contra la seguridad del tráfico.